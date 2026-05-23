W杯に臨む本大会メンバーから主要スター選手たちが外れる

イングランド代表が北中米ワールドカップ（W杯）に臨む本大会の登録メンバーを発表した。

そのなかで主要なスター選手たちが落選となり、ファブリツィオ・ロマーノ氏が投稿。ファンからは「エグすぎる」「レベル高すぎ」と大きな反響を呼んでいる。

発表されたメンバーから外れた主な顔ぶれには、MFコール・パーマーやMFフィル・フォーデンといった世界屈指のタレントをはじめ、DFハリー・マグワイア、DFトレント・アレクサンダー＝アーノルドら実績十分の主力たちが名を連ねた。

さらにDFルーク・ショー、DFフィカヨ・トモリ、DFルイス・ホール、MFモーガン・ギブス＝ホワイト、MFアダム・ウォートン、FWジャロッド・ボーエン、FWアレックス・スコットといった実力者たちも選外となっている。

この衝撃的なメンバー発表に対して、SNS上では「エグすぎる」「豪華すぎて 日本はまだまだ優勝には届かないな」「層が厚いどころじゃない」「レベル高すぎ」「これマジ？」「パーマーとフォーデン落ちるの意味わからんすぎて」「メンツやばくね？」「どんだけタレント軍団なんだよ」「さすが優勝候補」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）