俳優の役所広司が２３日、静岡・清水文化会館マリナートで行われた磯村勇斗が実行委員会代表を務める「第１回しずおか映画祭」（２４日まで）でトークショーを行い、同県沼津市出身で昨年１２月に死去した原田眞人監督（享年７６）を追悼した。

役所にとって原田監督は「ＫＡＭＩＫＡＺＥ ＴＡＸＩ」（１９９５年）、「金融腐蝕列島」（９９年）、「突入せよ！ あさま山荘事件」（０２年）などでタッグを組んだ盟友。「米国に渡って映画を勉強していたから、彼の知識はすごかった。米国の映画を肌で感じていて、すごくセンスがあった。いつも、柿の種を食べてましたね。亡くなる数日前に見舞いに行ったら、次の作品のことを考えていた」と人柄をしのんだ。

また、役所はしずおか映画祭について「スタッフが、ほぼボランティアでやっている地方の映画祭がたくさんある。僕はそういうところに行くのが好き。そういう人たちに日本映画が支えられていると思うから。これから、いろんな俳優が、この映画祭に来てくれると思いますが、僕と同じように思ってもらえるようになればいいなと思います」とメッセージを送った。