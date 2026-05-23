タレントのＭＥＧＵＭＩが２３日、映画「名無し」（城定秀夫監督）の公開記念舞台あいさつに主演の佐藤二朗らと登場した。

佐藤が原作・脚本・主演を務め、構想から５年をかけた同作。ＭＥＧＵＭＩは目に見えない凶器で人を殺めることができる山田太郎（佐藤）を幼少期から知る花子役を演じる。作中では佐藤との“ラブシーン”があったそうで「二朗さんと『邦画史上、最も汚い不細工なラブシーンにしましょう』って打ち合わせをした。『本当に汚かった』という感想をいただきまして、私たちの願い、表現が伝わったと思ってうれしかった」と明かした。

タイトルにちなみ、名前に関するエピソードを聞かれると「『ＭＥＧＵＭＩ』っていつまでやればいいんだろうって思ってます。ローマ字って６０（歳）とか７０（歳）でどうなのかなって…」と悩みを告白。改名案を求めると、ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・丸山隆平は「『かきつばた』とか？」と提案。佐藤は「『しみず』がいいと思います」と話すと、ＭＥＧＵＭＩは「芝居うまそう！『しみず』か『かきつばた』にしたいと思います」と話し、笑わせた。