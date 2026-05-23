横浜流星氏×蜷川実花氏！ ハイセンス「新製品プロモーション」

記事ポイント ハイセンスジャパン株式会社がブランドアンバサダー横浜流星氏を起用した新製品プロモーションを5月15日より展開しています。新ビジュアルは「RGB MiniLED」の色彩表現に合わせ、多彩な花々と光、白い衣装の横浜流星氏で構成されています。撮影にはフォトグラファー蜷川実花氏を起用し、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの各キービジュアルが公開されています。 ハイセンスジャパン株式会社がブランドアンバサダー横浜流星氏を起用した新製品プロモーションを5月15日より展開しています。新ビジュアルは「RGB MiniLED」の色彩表現に合わせ、多彩な花々と光、白い衣装の横浜流星氏で構成されています。撮影にはフォトグラファー蜷川実花氏を起用し、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの各キービジュアルが公開されています。

総合家電メーカーのハイセンスジャパンが、ブランドアンバサダー横浜流星氏を起用した新製品プロモーションを展開しています。

5月15日発表のRGB搭載新商品テレビに合わせた新ビジュアルでは、鮮やかな花々と光の演出が「RGB MiniLED」の色彩表現を伝えます。

ハイセンス「新製品プロモーション」

展開開始日：2026年5月15日ブランド：ハイセンス実施会社：ハイセンスジャパン株式会社ブランドアンバサダー：横浜流星氏フォトグラファー：蜷川実花氏対象カテゴリー：テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン制作：株式会社CIRCUS、浅田学、蜷川実花

ハイセンス「新製品プロモーション」は、5月15日発表のRGB搭載新商品テレビに合わせ、ブランドアンバサダー横浜流星氏を起用したビジュアルを展開する企画です。

テレビのビジュアルでは、多彩な花々と光の表現、白い衣装で立つ横浜流星氏の姿が組み合わされ、「RGB MiniLED」が持つ色の量とコントラストを視覚的に伝えます。

冷蔵庫、洗濯機、エアコンの各商品カテゴリーでも、蜷川実花氏の色彩表現をいかしたキービジュアルが5月13日より公開されています。

RGB MiniLED

テレビの新ビジュアルは、花々の赤や紫、背景の光、白い衣装の横浜流星氏を重ねた構成です。

「RGB MiniLED」は、バックライトそのものに赤(R)・緑(G)・青(B)の独立したMiniLEDチップを配置する技術です。

従来のMiniLEDがLEDの光を量子ドットシートやカラーフィルターに通して三原色を作る方式であるのに対し、「RGB MiniLED」は光源側で三原色を扱います。

この方式は「究極の色彩表現」と「圧倒的な発光効率」を特徴としており、映像作品やライブ映像を自宅で見る時間に、色の広がりを感じやすいテレビ体験につながります。

蜷川実花氏による撮影

冷蔵庫のキービジュアルは、色鮮やかな花々と横浜流星氏の姿を組み合わせ、家電のある空間に華やかな印象を加えています。

洗濯機のキービジュアルも、蜷川実花氏の色彩表現をいかした構成で公開されています。

エアコンのキービジュアルは、総合家電メーカーとしてのハイセンスの展開カテゴリーを示すビジュアルの一つです。

テレビ以外の家電カテゴリーにも同じ世界観を広げることで、リビング、キッチン、洗濯まわり、空調の各シーンでブランドの印象を統一しています。

横浜流星氏

横浜流星氏は、1996年生まれ、神奈川県出身の俳優です。

2011年に俳優デビューし、ドラマ、映画、舞台で活動しています。

2025年にはNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で主演を務め、同年3月には主演映画『正体』で「第48回日本アカデミー賞」最優秀主演男優賞を受賞しています。

2025年6月には映画『国宝』にメイン出演し、2026年には主演映画『汝、星のごとく』の公開が決定しています。

制作体制

制作には、広告代理店としてCIRCUS、クリエイティブディレクターとして浅田学氏、フォトグラファーとして蜷川実花氏が参加しています。

蜷川実花氏の鮮やかな色彩設計は、花や光の量感を通じて「RGB MiniLED」の色表現と結びついています。

家電の機能説明だけでなく、人物、衣装、背景の色を使ったビジュアル展開により、新製品の特徴が広告表現として伝わります。

赤(R)・緑(G)・青(B)の独立したMiniLEDチップを配置する「RGB MiniLED」と、横浜流星氏、蜷川実花氏のビジュアル表現が重なるプロモーションです。

テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの4カテゴリーに展開され、日常の家電選びにブランドの色彩世界を添えます。

ハイセンス「新製品プロモーション」の紹介でした。

よくある質問

Q. 新製品プロモーションはいつから展開されていますか？

A. ハイセンスジャパンが2026年5月15日より展開しています。

Q. ブランドアンバサダーは誰ですか？

A. ブランドアンバサダーには俳優の横浜流星氏が起用されています。

Q. 撮影を担当したフォトグラファーは誰ですか？

A. フォトグラファーは蜷川実花氏です。

Q. キービジュアルが公開されている商品カテゴリーは何ですか？

A. テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの各商品カテゴリーでキービジュアルが公開されています。

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