【AFC U17アジアカップ】U-17中国代表 2−3 U-17日本代表（日本時間5月23日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）

【映像】日本代表GKの「超絶セーブ」（実際の様子）

U-17日本代表のGK大下幸誠（鹿島ユース）が、試合終了間際のビッグセーブでチームを救い、ファンの間でも話題となっている。

U-17日本代表は日本時間5月23日、AFC U17アジアカップ決勝でU-17中国代表と対戦。前半に3点を奪うと、後半に追い上げられながらも3−2で逃げ切り、2大会ぶり最多5度目の優勝を達成した。

前半は日本が主導権を握ったものの、後半は一転して中国ペースに。1点差で迎えた後半アディショナルタイムには、中国の波状攻撃を日本が耐え忍ぶ展開となり、90＋5分に迎えた左CKの場面では195cmのGKチン・ズーニウも攻め上がるパワープレーを仕掛けてきた。

インスイングのボールはファーサイドに流れると、これに反応したFWチャオ・ソンユアンが打点の高いヘディングで合わせる。ゴール急襲の決定的なシュートとなった。

しかし、日本の守護神が立ちはだかる。GK大下はクロスの軌道を冷静に見極め、少しバックステップしてから鋭い反応でジャンプ。右手一本でボールを弾き出したのだ。

「大下くんが最後に救ったな」の声も

DAZNで実況を務めた藤田崇寛氏も思わず、「防ぎました大下！枠に行ってましたが、よく止めました！よく抑えました大下！」と絶叫するほどのビッグセーブには、SNS上のファンも反応。「痺れるビッグセーブ！」「神セーブ！」「よく止めた！」「ビッグセーブだあ！」「大下くん最後よく止めた」「大下の最後のセーブが優勝に導いた…！」「大下くんが最後に救ったな」と歓喜した。

このプレーで与えたCKも日本が全員で弾き返すと、直後に試合終了のホイッスル。全6試合でフル出場し、準決勝のPK戦では2本セーブと躍動した大下は、大会最優秀GKに選出された。今年11〜12月に開催されるU-17ワールドカップでも、日本の守護神として期待される。

（ABEMA de DAZN／AFC U17アジアカップ）

