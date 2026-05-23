6月13日に開催される国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』内の開催ウィークにて、6月8日に開催されるヒップホップイベント『THE SUCCESSOR - MAJ HIP HOP TRIBUTE』の追加出演者および各ショーケース、プレゼンターが発表された。

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『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE』として行われる本イベントは、40年以上にわたるジャパニーズヒップホップの歩みを讃え、そのバトンを未来へつなぐスペシャルライブ。今回は、新たにライブアクトとしてPUNPEE、Watson、MaRI、3Li\enの出演が発表された。

また、当日はラップライブだけでなく、ヒップホップカルチャーの四大要素であるMC／DJ／ブレイキン／グラフィティを横断する特別なショーケースも展開。“BBOY SHOWCASE”には、DjBeat、CRAZY-A、MACHINE、HORIE. Harucalloway、KATSU ONE、YURIE、TENPACHI、RAM、SHUTO、ON1GIRI、RENが出演。“DJ SHOWCASE”には、DJ Ta-Shi、DJ Kentaro、DJ IZOH、DJ Renaが登場する。

さらに、“NEW DANCE SHOWCASE”にはROOTS OF EXILE TRIBE、“BEATBOXING SHOWCASE”にはAFRA × NOVEL VINTAGEが出演。会場内では、KAZZROCK、TOMI-E、TABOO1、SNIPE1によるグラフィティアートギャラリーも展開される。

そのほか、プレゼンターとして近田春夫、いとうせいこう、DJ YUTAKA、MC-HULK、GDX aka SHU、DJ KAORI、漢 a.k.a. GAMI、COMA-CHI、KEN THE 390、サイプレス上野、ZEN-LA-ROCKの出演も決定した。

（文＝リアルサウンド編集部）