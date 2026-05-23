歌手の和田アキ子（76）が23日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。女優の観月ありさ（49）について語った。

番組アシスタントの垣花正アナウンサーは、6月6日放送のゲストはデビュー35周年の観月であると告知した。観月は番組初登場となるが、18年の和田の50周年ツアー公演を観月が夫と共に鑑賞するなど親交があると明かした。

観月夫妻は東京・NHKホール公演を見に行くことができなかったため、八王子まで足を運んでくれたとし、和田は「そう。私のロゴ入りTシャツ着て。思い出した」と懐かしんだ。

垣花は19年には和田が知人の結婚式に出席した際、共に出席していた観月とギタリストの布袋寅泰と記念写真を撮ったとも紹介。和田は「芸能人は私達だけだったの。布袋くんと観月ありさと私と。その知人が仲いいということで」と説明した。

「その知人は私の言うこと何でも聞くんだけれど、私はお姉ちゃんみたいで。ありさは友達で、布袋くんのことは、ギターが好きで尊敬しているって言っていたねえ」と振り返った。

「でも観月ありさちゃんっていろんなところで会うんだけれど、本当に久しぶり。それ以来かも分かんない」と和田。

「割とドラマとか出ていてね」と語り、観月主演のドラマは外れ知らずと言われると「またね、さっぱりしてるのよ」と素顔についても言及。「一緒にね、ご主人とそのお友達と西麻布でご飯食べたりもするし。お酒も強いしね」と証言した。

スタイルの良さも話題と言われ「観月ありさと浅野ゆう子ちゃんもスタイルが良かったの」と明言。「観月ありさは今でもいい、スラっとして」と絶賛した。