「ジャイアンツ４−９ホワイトソックス」

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が四回に走者一掃となる３点二塁打を放ち、一挙９得点のビッグイニングに貢献。大勝へ導いた試合後、グラウンドでインタビュアーが爆笑するシーンがあった。

中継局のインタビューに登場した村上。「相手のミスというか、四球を起点に責めることができてよかった」と振り返った。無死一塁からの第２打席で死球を受け、これが好機を拡大しビッグイニングの起点に。死球について問われた村上は「いやっ、当たりたくはないですけど、たまには自分の体を犠牲にして、チームの勝ちに貢献できればなと思います」と苦笑いでコメントした。

さらに前を打つアントナッチが１イニング２死球を受けたことには「あいつよけないんで。気合い入ってるッス」と笑いながら明かすとインタビュアーも爆笑。投手陣には「テンポもいいですし、すごく守りやすい。ホワイトソックスはチーム一丸という言葉がすごく似合うチーム」と語っていた。

去り際の対応もすっかりアメリカ風になってきた村上。さわやかな笑みを浮かべて画面からフェードアウトしていた。