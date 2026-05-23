「今日好き」早坂ゆう、双子の妹・あいとの2ショット＆弟とのプリクラ公開「遺伝子すごい」「密着してて可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/05/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた早坂ゆう5月21日、自身のInstagramを更新。双子妹との2ショットや弟とのプリクラを公開した。
【写真】「今日好き」19歳美女「遺伝子すごい」弟との密着プリ
「家族が近くに居てくれたら心強いよね」「実家に帰って家族で赤から食べたその後に弟とプリクラ1、2年ぶりに撮った 次実家に帰る時はお母さんの手料理が食べたいなー！！！」と実家に帰省していたことをつづったゆう。双子の妹であるあいとソファーに並んで密着して座っている姉妹ショットや弟と並んでハートポーズを作ったプリクラを公開した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる双子」「遺伝子すごい」「密着してて可愛い」「仲良しで尊い」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。早坂は、「卒業編」「ニャチャン編」「プサン編」に参加。雑誌「Popteen」クリエイターモデルとしても活動している。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」19歳美女「遺伝子すごい」弟との密着プリ
◆早坂ゆう、双子妹との姉妹ショット＆弟とのプリクラ公開
「家族が近くに居てくれたら心強いよね」「実家に帰って家族で赤から食べたその後に弟とプリクラ1、2年ぶりに撮った 次実家に帰る時はお母さんの手料理が食べたいなー！！！」と実家に帰省していたことをつづったゆう。双子の妹であるあいとソファーに並んで密着して座っている姉妹ショットや弟と並んでハートポーズを作ったプリクラを公開した。
◆早坂ゆうの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる双子」「遺伝子すごい」「密着してて可愛い」「仲良しで尊い」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。早坂は、「卒業編」「ニャチャン編」「プサン編」に参加。雑誌「Popteen」クリエイターモデルとしても活動している。（modelpress編集部）
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