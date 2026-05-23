2児の母・青木裕子、長男＆次男への「最近のお弁当」披露「ユーモアに溢れてる」「ボリューム満点」の声
【モデルプレス＝2026/05/23】フリーアナウンサーの青木裕子が5月22日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、話題となっている。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「ユーモアに溢れてる」文字入り弁当公開
青木は「最近のお弁当記録。中学生の毎日弁当と左下だけ次男用です。量も内容もさぐりさぐり」とつづり、写真を複数枚投稿。2人の息子へ作った愛情たっぷりの弁当を披露した。のり弁や具材たっぷりのスープを添えたお弁当、のりとチーズで「肉」と書いたユニークな弁当など幅広く作っている。
この投稿に「全部美味しそう」「次男くんの弁当可愛いですね」「ユーモアに溢れてる」「ボリューム満点」「こんな素敵な弁当食べられるの羨ましい」「料理上手ですね」など反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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◆青木裕子、最近の弁当記録
青木は「最近のお弁当記録。中学生の毎日弁当と左下だけ次男用です。量も内容もさぐりさぐり」とつづり、写真を複数枚投稿。2人の息子へ作った愛情たっぷりの弁当を披露した。のり弁や具材たっぷりのスープを添えたお弁当、のりとチーズで「肉」と書いたユニークな弁当など幅広く作っている。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿に「全部美味しそう」「次男くんの弁当可愛いですね」「ユーモアに溢れてる」「ボリューム満点」「こんな素敵な弁当食べられるの羨ましい」「料理上手ですね」など反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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