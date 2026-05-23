「今日好き」藤田みあ、新ヘアにイメチェン「大人びてて素敵」「雰囲気変わる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが5月22日までに自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女「雰囲気変わる」イメチェン姿
藤田は「髪暗くしてかわいくしてもらった」とつづり、屋内での写真を複数枚投稿。暗めのグレージュカラーから、オリーブ系を混ぜたヘアカラーに一転。より透明感を引き出した大人っぽいヘアスタイルとなっている。
この投稿に「雰囲気変わる」「大人びてて素敵」「可愛すぎる」「オリーブ系似合いますね」「より落ち着いた雰囲気」「このヘアカラー真似したい」「透け感があって良いですね」なも反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身美女「雰囲気変わる」イメチェン姿
◆藤田みあ、髪色チェンジで雰囲気ガラリ
藤田は「髪暗くしてかわいくしてもらった」とつづり、屋内での写真を複数枚投稿。暗めのグレージュカラーから、オリーブ系を混ぜたヘアカラーに一転。より透明感を引き出した大人っぽいヘアスタイルとなっている。
◆藤田みあの投稿に反響
この投稿に「雰囲気変わる」「大人びてて素敵」「可愛すぎる」「オリーブ系似合いますね」「より落ち着いた雰囲気」「このヘアカラー真似したい」「透け感があって良いですね」なも反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
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