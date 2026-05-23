ねんりん家の西武池袋店限定♡香ばしピスタチオの贅沢バウムブリュレ

バームクーヘン専門店「ねんりん家」から、西武池袋店限定『バウムブリュレ ～ピスタチオショコラがけ～』が2026年5月22日（金）～5月31日（日）の期間限定で復活♡濃厚なバター風味のバームクーヘンに、芳醇なピスタチオショコラを重ね、香ばしくブリュレした贅沢な一品です。おやつ時間はもちろん、手土産にもぴったりな特別スイーツに注目です♪

香ばしさ際立つ贅沢ブリュレ♡

『バウムブリュレ ～ピスタチオショコラがけ～』は、ねんりん家の代表作『マウントバーム しっかり芽』をベースにした西武池袋店限定スイーツ。

濃厚なバター風味のバームクーヘンに、コク深いピスタチオショコラを重ね、バーナーで香ばしく炙っています。

さらに、ローストピスタチオと糖がけくるみをトッピングすることで、カリッとした食感も楽しめるのが魅力♡

ブリュレならではの香ばしさが、リッチな味わいをより一層引き立てます。

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10日間限定の特別販売♪

バウムブリュレ ～ピスタチオショコラがけ～

価格：1,404円(税込)

今回の『バウムブリュレ ～ピスタチオショコラがけ～』は、2026年5月22日（金）～5月31日（日）までの10日間限定販売。

■販売場所：ねんりん家 西武池袋店/西武池袋本店 地下1階＝デパチカ スイーツ＆ギフト

■販売時間：①10:00～②17:00～

おひとり様2点までの販売となっているので、気になる方は早めの来店がおすすめです♪

※表示の価格は参考小売価格です。

※6月下旬ごろ、再販予定です。

手土産にも喜ばれる上品スイーツ

ブリュレの香ばしさとピスタチオの芳醇なコクが重なる『バウムブリュレ ～ピスタチオショコラがけ～』は、自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への手土産にもぴったり♡

高級感のある味わいと華やかな見た目で、特別感たっぷり。西武池袋店だけで味わえる限定スイーツなので、話題性も抜群です。

限定だけの特別な味わいを堪能♡

西武池袋店限定で復活する、ねんりん家の『バウムブリュレ ～ピスタチオショコラがけ～』。濃厚バターのコクと香ばしいブリュレ、芳醇なピスタチオの組み合わせは、一度食べたら忘れられない贅沢な味わいです♡

10日間だけの特別販売なので、気になる方はぜひチェックしてみてください♪