『ラブライブ！シリーズ』の作品横断ユニット AiScReamが、新曲「NEXT CARD」を本日5月23日に配信リリース。また、あわせてリリックビデオも公開された。

（関連：【映像あり】AiScReam、メンバー4人の掛け合いが際立つ構成の「NEXT CARD」リリックビデオ）

2026年4月より新メンバー2名を加え、新体制初の楽曲となる本作は、カード（手札）をモチーフに、相手に想いを届けるため、次々と新たな“選択肢＝ネクストカード”を切りながら恋の駆け引きを繰り広げる4人の姿を描いた楽曲となっている。また、本楽曲は『ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム』のテーマソングに起用されている。

公開されたリリックビデオでは、楽曲の世界観と連動したビジュアルとともに4人の掛け合いが際立つ構成で、新体制の魅力を感じられる内容となっている。

また、あわせて本日よりAiScReamの公式TikTokアカウントが開設され、第1弾として、新曲「NEXT CARD」のダンス動画が公開となった。今後もAiScReamや楽曲の魅力をショート動画で発信していく。

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（文＝リアルサウンド編集部）