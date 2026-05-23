◇セ・リーグ DeNAーヤクルト（2026年5月23日 横浜）

DeNA先発の入江大生投手（27）が初回に6失点の大炎上。球数は60球に達し、初回の表だけで40分を要し1回6安打6失点で降板した。

初回の1イニングだけで60球を投げたのは97年6月27日に近鉄・ミラッキが西武戦で記録して以来、史上2度目で最多タイ。

入江は先頭の長岡を遊直、2番・サンタナを空振り三振に仕留め2死を奪った。ところが3番・内山の右翼への二塁打から3者連続で安打。6番・増田に四球を与えるとさらに3者連続の適時打を浴びた。ここで打者一巡となった長岡を右飛に仕留め初回表が終了。打者10人に60球を投じ6安打1四球6失点で、2回から2番手の若松と交代した。

1イニング60球以上は史上6人目。DeNAではこれまで球団最多は17年5月16日の広島戦の8回に尾仲祐哉が投じた56球だった。

＜過去の1イニング60球以上＞

64球 吉野 誠（阪神）04年4月7日横浜戦の8回

62球 斎藤雅樹（巨人）91年8月13日大洋戦の6回

近藤 廉（中日）23年8月25日DeNA戦の9回

60球 ミラッキ（近鉄）97年6月27日西武戦の初回

吉川勝成（オリックス）05年9月2日楽天戦の6回

入江大生（DeNA）26年5月23日ヤクルト戦の初回