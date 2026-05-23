読売テレビ足立夏保アナウンサーが23日、日本テレビ系「サダデーLIVE NEWSジグザグ」（土曜午前11時55分）に生出演。今年3月、沖縄・辺野古沖で船舶事故に遭った高校の卒業生であることを述べた。

辺野古の事故現場から生中継でつないだ。足立アナは「ちょうどこのあたりの護岸から抗議船に乗り込んだということだったんですけど、この危険な護岸からの乗船についても、把握、確認をしていなかったとして、文科省は不適切だったとしています」と伝えた。

そして、足立アナは「まず、このニュースをお伝えする前に、私もこの高校の卒業生なんですけれども、今回の事故を受けて、当時のことを振り返ったときに、正直、そこまで記憶は定かではないんですけれども、ただひたすらに友人たちと学びを深めて、一緒に大切な思い出をつくりたい一心だったなと、記憶しております」と語った。

さらに「なので、それがなぜ、かなわなかったのか、なぜ、大切な命が失われてしまったのか、本当に悲しい気持ちでこのニュースを伝えています」と述べた。

沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し同志社国際高（京都府）2年の武石知華さん（17）と金井創船長（71）が死亡した事故を巡り、金子恭之国土交通相は22日の閣議後記者会見で、船が事業の登録をしていなかったとして、海上運送法違反容疑で金井船長を刑事告発すると明らかにした。内閣府沖縄総合事務局が中城海上保安部に同日午後に告発した。

事故は3月16日午前10時10分ごろ発生。2隻のうち前にいた金井船長の「不屈」が転覆。救助に向かったとされる「平和丸」も転覆し、この船に乗っていた武石さんが死亡した。