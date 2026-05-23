下半身のコンディション不良のため、故障班で調整中の巨人・石塚裕惺内野手が２３日、ジャイアンツ球場で負傷後２度目のノックを行った。負傷前と比べて「そんなに変わらずにできています」と順調ぶりを明かした。

石塚は泉口のフリー打撃の打球直撃による負傷を受けて４月２１日に１軍緊急昇格を果たすも、２６日に下半身のコンディション不良のため登録を抹消された。「１軍に呼ばれて２試合出ただけでけがをしてしまった。やっぱりレギュラーをとっていきたい上でけがをしていたらなかなか定着できないと思う」と悔しさをにじませた。

１軍の試合はテレビで観戦。２２日の阪神戦（東京ドーム）で門脇が遊撃の守備で立石の速い打球に反応しゴロを裁いた好プレーを目に焼き付けた。「やっぱり球際に強い。捕ってからあれだけ早く投げられるのは体のバランスがよかったり、体幹の強さがあるからこそだと思います。１軍で一緒にやらせてもらっていた時も朝早くから自分のルーチンをやっていたりした。そういったところがああいうプレーにつながっているのかな」と刺激を受けていた。