ボートレース徳山のG3オールレディースは23日の最終日12Rで優勝戦が行われ、小野生奈（37＝福岡）がインから逃げ切って1着。昨年11月10日の宮島G3オールレディース以来となる通算27回目の優勝を飾った（徳山では昨年8月30日のヴィーナスシリーズ第12戦に続く通算4回目のV）。2着に大橋栄里佳、3着は三浦永理が入り3連単＜1＞＜6＞＜2＞は1万4460円（30番人気）。

デビュー初の優勝戦進出で初優勝を狙った地元の寺田空詩がカド4コースから果敢に仕掛けるも3コースの川野芽唯にブロックされ不発。そのスキに小野は危なげなく1周1マークを先取りして、そのまま今年初優勝へと突き進んだ。

「ホッとしています」とレース直後のインタビューで喜びを口にしたヒロインは「徳山は昔から大好きな水面で、いいイメージを持っていけそうです」と、既に優先出場権を得ている当地開催のプレミアムG1レディースチャンピオン（8月6〜11日）を楽しみにした。

なお小野の次走出場は30日から6月3日の住之江「守口市制80周年記念競走」を予定している。