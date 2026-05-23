46歳・押切もえ「奥の筋肉を動かして」 ピタッとウェア姿で見事な開脚、しなやかボディに「お…お美しい…」の声
中日ドラゴンズ・涌井秀章投手（39）の妻でモデルの押切もえ（46）が20日、自身のインスタグラムを更新。ピラティスに励む、しなやかな美ボディを公開した。
【動画】「お…お美しい…」「脚長い〜」開脚を披露！46歳・押切もえのピタッとウェア姿
押切は「ピラティス記録」と書き出し、「普段使っていない奥の方の筋肉を動かしてきました」と報告。投稿された動画では、ピタッとしたボディラインがあらわなウェア姿で、マシンを使いながら見事な開脚や美しいフォームを披露している。
コメント欄には「お…お美しい…」「しなやかで美しいです」「脚長い〜」「スタイル抜群」「トップのモデルさんって継続的な努力も凄いんだね」「ピンク色のピラティスウェア色が可愛くてお似合い」など、多くの称賛の声が寄せられていた。
【動画】「お…お美しい…」「脚長い〜」開脚を披露！46歳・押切もえのピタッとウェア姿
押切は「ピラティス記録」と書き出し、「普段使っていない奥の方の筋肉を動かしてきました」と報告。投稿された動画では、ピタッとしたボディラインがあらわなウェア姿で、マシンを使いながら見事な開脚や美しいフォームを披露している。
コメント欄には「お…お美しい…」「しなやかで美しいです」「脚長い〜」「スタイル抜群」「トップのモデルさんって継続的な努力も凄いんだね」「ピンク色のピラティスウェア色が可愛くてお似合い」など、多くの称賛の声が寄せられていた。