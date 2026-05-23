元乃木坂46でタレントの和田まあや（28）が23日までに自身のインスタグラムを更新。21日に東京ドームで開催された乃木坂46の3代目キャプテン梅澤美波（27）の卒業コンサート後の集合写真を投稿した。

自身のインスタグラムで「1期生の楽屋では一曲目は空扉から始まって、上空登場なんじゃないか！とひなちまが予想していました」とつづり始めた。

「一曲目に空扉のイントロ流れて、梅ちゃんが上空に登場した時、私達は客席で「あたったー！」と盛り上がりました。そして、どこにも披露することのない身内モノマネもたくさん見つけちゃった。卒業生の私達は可愛いみんなを見てキャッキャしてました」と卒業コンサートが楽しかった様子を投稿した。

最後に「私は卒業ライブを終えて、迎えた次の日の朝の感情を今でも覚えています。梅ちゃんは何を想いながら過ごしたんだろ」と、ライブ後に撮影されたOGメンバーと卒業した梅澤の記念写真を投稿した。

ネットでは「やっぱり最高のグループ」「素敵な写真ありがとう」「泣いちゃう！」「もう泣けるー」「心に沁みる」などの声があがった。