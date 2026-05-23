バスト100cmの三橋くん、本気の無加工写真 布面積が少な目の水着ショット「どうですか？」
グラビアアイドルの三橋くんが20日、自身のXを更新し、水着姿の無加工写真を投稿した。
【写真】横乳ハミ出てる！バスト100cm水着姿の三橋くん
15日に1st写真集を発売した三橋くんは、「24歳本気の無加工どうですか？」と、布面積が少な目な黒水着写真を投稿。先日、「バスト100cm超えました」と報告したように、豊満ボディを見ることができる。
また、以前のXアカウントは、なぜか凍結してしまい改めて「40万人いるアカウント消えたのまだ気付いてない人いるので拡散お願いします」と呼びかけた。
三橋くんは、2001年11月12日生まれ、神奈川県出身。先日、自身のSNSで「薬科大学を卒業しました。春から薬剤師×グラビアタレントの二刀流（国家試験受かれば…）として頑張ります。6年間頑張ったのでおめでとうくださいっ。薬剤師タレントとしてもお仕事お待ちしてます」と投稿し、話題を呼んでいた。
3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。
【写真】横乳ハミ出てる！バスト100cm水着姿の三橋くん
15日に1st写真集を発売した三橋くんは、「24歳本気の無加工どうですか？」と、布面積が少な目な黒水着写真を投稿。先日、「バスト100cm超えました」と報告したように、豊満ボディを見ることができる。
また、以前のXアカウントは、なぜか凍結してしまい改めて「40万人いるアカウント消えたのまだ気付いてない人いるので拡散お願いします」と呼びかけた。
3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。