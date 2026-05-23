◇東京六大学野球春季リーグ戦第7週第1日 明大1―0法大（2026年5月23日 神宮）

法大・助川に抑えられていた明大打線が、ワンチャンスをものにして先勝した。延長10回までわずか2安打。11回2死から福原聖矢主将（4年＝東海大菅生）が内野安打で出塁すると光弘帆高（同＝履正社）が右翼線に決勝の二塁打。この1点を平嶋桂知（2年＝大阪桐蔭）―松本直（4年＝鎌倉学園）のリレーで守り切った。

「福原が走ってくれたんで思い切り振った。右翼線に飛んだので1点は入ると思った。他力ですけど早稲田のときから4連勝で終わろうとチームで言っています」殊勲の光弘は守備でも美技を見せて笑顔で話した。8回零封の平嶋も「試合のテンポが良かったからその流れに乗って投げました。ピンチも招いたけど、逆にここを抑えたら流れが来ると思ってました」と自身最長イニングを投げ自信をのぞかせた。

戸塚俊美監督は「（平嶋は）投げるたびに成長している。8回のピンチも抑えろと言った。打線がだらしないから帰って練習です」とちょうっぴりオカンムリ。連勝して慶大にプレッシャーをかけるためにも負けられない。