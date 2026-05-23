マンUのキャリック暫定監督が正式就任「この上ない誇り」1月からチームを再建してCL出場権獲得
マンチェスター・ユナイテッドは22日、マイケル・キャリック暫定監督(44)が2028年までの新契約を締結し、引き続きトップチームを率いることを発表した。
クラブレジェンドのキャリック氏は今年1月、ルベン・アモリム前監督の後任として暫定監督に就任。最初の2試合でマンチェスター・シティとアーセナルに勝利し、プレミアリーグ月間最優秀監督賞を受賞した。
ユナイテッドはキャリック氏の就任後、16試合中11勝。プレミアリーグ3位で来季UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)の出場権を獲得した。
クラブ公式サイトによると、キャリック氏は続投に際して「20年前にここに来た瞬間から、マンチェスター・ユナイテッドの魔法を感じていた。この特別なフットボールクラブを率いる責任を担うことは、私にとってこの上ない誇りだ」と喜びを語り、教え子たちを称えている。
「この5か月間、選手たちは我々が求める不屈の精神、団結力、そして決意といった基準を満たせることを証明してくれた」
キャリック氏は「今こそ、野心と明確な目的意識を持ち、再びともに前進する時だ。マンチェスター・ユナイテッドと素晴らしいサポーターの皆さんは、再び最高峰のタイトルを争うにふさわしい存在だ」と、さらなる躍進に意欲を示した。
クラブレジェンドのキャリック氏は今年1月、ルベン・アモリム前監督の後任として暫定監督に就任。最初の2試合でマンチェスター・シティとアーセナルに勝利し、プレミアリーグ月間最優秀監督賞を受賞した。
ユナイテッドはキャリック氏の就任後、16試合中11勝。プレミアリーグ3位で来季UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)の出場権を獲得した。
「この5か月間、選手たちは我々が求める不屈の精神、団結力、そして決意といった基準を満たせることを証明してくれた」
キャリック氏は「今こそ、野心と明確な目的意識を持ち、再びともに前進する時だ。マンチェスター・ユナイテッドと素晴らしいサポーターの皆さんは、再び最高峰のタイトルを争うにふさわしい存在だ」と、さらなる躍進に意欲を示した。