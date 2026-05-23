宮舘涼太が宙を舞う！“奇跡の一枚”アクションショットが話題！「だて様宙に浮いてる」「エレガント回し蹴り」「かっこいいの塊すぎてしんどい」「空中でもエレガント」の声

【写真】宮舘涼太が宙を舞う！華麗なる回し蹴りを捉えた“奇跡”的ショット

Snow Man・宮舘涼太が主演を務めるオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』公式Instagramでは、宮舘のアクションショットを公開した。

■宮舘涼太が宙を舞う！圧巻のアクション

同ドラマ公式Instagramでは、【第8話今夜11時放送】と、鳥の絵文字を添えて4点の写真を公開した。

1枚目はスーツ姿のエータ（宮舘）が宙を舞う瞬間を捉えたショット。奇跡の一枚ともいうべき、躍動感にあふれるショットで惹きつけた。

2枚目は副島昂樹役で共演の松倉海斗との2ショット。3枚目は臼田あさ美が演じる神尾くるみと竹財輝之助演じる須東峻一郎の2ショット。3枚目はくるみと榎モカ子（山崎静代※「崎」はたつさきが正式表記）田島紬（水嶋凜）の3ショットとの場面写真を披露。

テキストでは「ぶんちょうを連れて家を出てしまったエータ。すれ違う2人の恋の行方は…」と綴り、「7話の無料配信は本日23:30までですので、8話放送までにぜひチェックお願いします」と促した。

この写真には、「楽しみにしていた回し蹴り！！」「美しい回し蹴りなんて、初めて観るかも」「静止画だけ見ても動きの美しさが分かる」「エレガント回し蹴り」「だて様宙に浮いてる」「華麗なる回し蹴りを早く拝見したい」「かっこいいの塊すぎてしんどい」「空中でもエレガント」「どうなるのかめちゃくちゃ楽しみ」と宮舘の回し蹴りに早くも注目が集まっていた。

■写真：宮舘涼太“エータ”の華麗なる回し蹴り、奇跡のショット