ＡＢＣテレビ・テレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」が２３日、放送され、ゲストで登場した黒髪ロングの女優に「あまりの変わってなさにビックリ！」「変わらないなあ 一気に目が覚めた」「５４！なんで老けない！」「久々に見たけどレベチで美しい」などとＳＮＳ上が騒然となった。

チェックのブラウスにふんわりした水色のスカート、サラサラの黒髪をゆるふわウェーブにして登場したのは、牧瀬里穂（５４）。ナチュラルメイクで自然な可愛らしさにネット上では「牧瀬里穂」のワードが沸騰。「「え、いま何歳？若過ぎね？？」「５４歳なのに若すぎだし綺麗で可愛い！！」「見た目が若過ぎんか。２０代と言われてもわからないレベル」「今おいくつ？ずっと変わらないし可愛すぎるんだが」「にしても 今も可愛い」「３０年振り位に牧瀬里穂さんを観て吃驚」「５４歳なのか…久しぶりに見たけど可愛らしすぎる」「５４歳でなぜこんなに綺麗で可愛いの？」「年の重ね方が綺麗すぎてビックリ」「５４歳とは思えない爽やかさ」「久しぶりに観たけどきれいだなぁ 気張った若見せじゃなく自然で素敵な歳の取り方」「久しぶりに見たけどやっぱりかわいいね」など多くの声が書き込まれている。