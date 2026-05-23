下水に含まれる微量のインフルエンザウイルスを調べて、約１週間後の流行状況を予測する手法を、大阪大と大阪健康安全基盤研究所などのチームが開発した。

Ａ型とＢ型の区別もでき、感染予防策を講じる手立てとなると期待される。

インフルエンザの流行状況は現在、特定の医療機関が１週間に診断した患者数を保健所に報告し、国がまとめている。集計には時間がかかり、公表されるのは少し前のデータになる。

チームは２０２３〜２５年、大阪府内の３か所の下水処理場で定期的に下水サンプルを収集。３か所の水を混ぜるなどして、Ａ型、Ｂ型の量を調べた。医療機関から報告された患者データとの関係を調べるなどし、推定する手法を作った。その結果、８割以上の精度で約１週間後の流行状況を予測できた。

下水に含まれる唾液やたんなどから様々な感染症の流行を捉える取り組みは、コロナ禍で注目を集めた。札幌市や甲府市、関西空港などでは今も、新型コロナウイルスやインフルエンザなどを対象に実施されている。昨年の大阪・関西万博でも行われた。これらは、流行状況をリアルタイムで捉えることができるが、約１週間先の状況を予測するのは難しい。

チームの村上道夫・大阪大教授（リスク学）は「医療機関にデータを提供できれば、入院患者の増加を予測し、事前に病床を確保しておくことも可能になる」と話している。

山梨大の原本英司教授（下水疫学）の話「下水の水質にはばらつきがあるが、高い精度で流行状況を予測できており、意義がある。他の自治体での予測にも応用できる可能性がある。まず、大阪府のデータを公開して感染症への注意喚起などに使ってもらいたい」