◇インターリーグ ホワイトソックス9―4ジャイアンツ（2026年5月22日 サンフランシスコ）

ホワイトソックスは22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に勝利を収めた。「2番・一塁」で出場した村上宗隆内野手（26）は走者一掃の3点二塁打を放つなど、3打数1安打3打点の活躍。今季の成績は打率.246、17本塁打、36打点となった。ウィル・ベナブル監督（42）は4回の大量9得点に貢献した村上の打撃を最大限に評価した。

初回1死で迎えた第1打席は空振り三振に倒れたが、2打席目以降に確実に結果を出した。0―0の4回1死一塁の場面では、メジャー初となる死球で出塁。チームは1死後、モンゴメリーの三塁内野安打で満塁とし、5番・マイドロスの押し出し四球で先制した。6番・ベニンテンディが左中間2点二塁打を放ち、三走の村上はこの回2点目のホームを踏んだ。

猛攻は止まらなかった。相手野選などで5―0として、村上にこの回2度目の打席が回る。ジャイアンツ2番手の左腕・ボルッキに簡単にカウント0―2と追い込まれたが、外角スライダーに逆らわずにバットを出し、左翼線への走者一掃3点二塁打を放った。チームはこの回打者13人、5安打に4四死球をからめ一挙9得点。中盤で試合の大勢を決した。

相手にダメを押す村上の効果的な一打にベナブル監督は「本当に素晴らしい打撃だったね」と目を細める。「左投手のスライダーを逆方向へ、しかもあれだけ強い打球で運んだのは非常に良かった。良い球に対しても、ダメージを与えられる位置に自分を置き続けているし、その好例だったと思う」と大絶賛の打撃内容だった。

チームは大量9得点を挙げた4回以外は無安打だったが、集中打で試合の主導権を握ると、先発のマーティンが5回2/3を4失点と粘りの投球でリーグトップタイの7勝目をマーク。投打がかみ合っての快勝だった。