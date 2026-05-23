将棋の超早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」の開幕を前に、中国・四国ナヴィセトスのチーム動画が公開され、メンバーたちが岡山県倉敷市の美観地区を散策する様子がファンの注目を集めている。地元の名物「きびだんご」を前に、中国・四国ナヴィセトスの菅井竜也八段（34）が小学生時代の微笑ましいエピソードを明かした。

【映像】菅井八段の“思い出の味”を実食（実際の様子）

中国・四国ナヴィセトスの監督を務める糸谷哲郎九段（37）、菅井八段、藤本渚七段（20）、吉池隆真四段（21）の4人は、地域の観光PRを兼ねて倉敷美観地区を訪問。

一行が老舗の和菓子店に足を踏み入れると、ズラリと並んだ名物のきびだんごに目を奪われた。岡山県出身の菅井八段は「小学生の時、将棋に勝ったらきびだんごがもらえたんです」と、地元ならではの将棋とスイーツにまつわる懐かしい思い出を披露。当時から“ご褒美”のポジションだったきびだんごだが、昔よりも種類が豊富になったパッケージを見渡し、「あの時にこれだけあったら……」とこぼしてメンバーの笑いを誘った。

さっそく定番のきびだんごを試食した一行。菅井八段が「昔と変わらず、めっちゃおいしい！」と顔をほころばせると、藤本七段も「優しい甘さで、もう何個でも食べたいです」と絶賛。さらに吉池四段からは「これは猿もキジもついてきちゃう」と、桃太郎伝説にかけた見事な食レポも飛び出した。

故郷の味で英気を養い、結束力を高めた中国・四国ナヴィセトス。盤上での鬼気迫る表情とは一味違う、棋士たちのリラックスした笑顔と和やかなやりとりに、ファンもほっこりさせられるワンシーンとなった。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロック（関東・関西は各2チーム）に分けた全8チームによって競う団体戦。各チームは8名の監督と、ドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成され、総勢40名が地域の威信をかけて戦う。5月30日から予選がスタートし、勝ち上がったチームによる準決勝および決勝戦は8月に生中継で実施される。

（ABEMA／将棋チャンネルより）