敵地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、敵地ジャイアンツ戦に「2番・一塁」で先発出場し、3点適時二塁打を含む3打数1安打3打点、2四死球で9-4の勝利に貢献した。試合後、珍記録を作った同僚に言及し、米レポーターを爆笑させていた。

5-0の4回2死満塁。村上はカウント0-2と追い込まれた状態から、左腕ボルッキの外角へのスライダーを逆らわずに左翼線へ弾き返した。走者一掃の3点タイムリーでリードを広げた。

さらにその9分後、裏の守備では2死から101.6マイル（約163.5キロ）の痛烈な打球が一塁線に飛んでくるも、村上がワンバウンドで好捕。すぐさまカバーに駆けつけた投手に送球しアウトを奪った。

試合後、ホワイトソックス地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」の場内インタビューに登場した村上は、4回に1イニングで2死球を受け球団記録を作った新人アントナッチについてコメント。「あいつ避けないんで、気合入ってるっす」と称えていた。

この答えに米レポーターも爆笑。自身も死球を受けたが、「できれば当たりたくないけど、たまには自分の身体を犠牲にして、チームの勝ちに貢献できればと思います」と苦笑いしていた。



（THE ANSWER編集部）