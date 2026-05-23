◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 第３日（２３日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）

降雨のため中止となった第２ラウンドが行われ、ツアー１２勝の小祝さくら（ニトリ）は２バーディー、３ボギーの７３と落とし、暫定予選カットライン圏外となる通算５オーバーの７２位でホールアウトした。

前半１１、１２番で連続ボギー。１７番、後半の５番とパー３でバーディーを奪ったが、７３と伸ばせなかった。今季４度目の予選落ちが濃厚。小祝は「もったいないボギーもあり、いいショットも打てたけど、バーディーにつながらなかったホールがいっぱいあった。最後の方はいいショットも増えた」と振り返った。

次週のリゾートトラストレディスは欠場。２週後に出場する海外メジャー今季第２戦の全米女子オープン（６月４〜７日、カリフォルニア州リビエラＣＣ）に向けて渡米する。３１日から会場で練習する予定。「調子は悪くない。コースは難しいと思うので、しっかり準備したい」と見据えた。

全米女子オープン対策として、５８度ウェッジはバンス角が違うものを持参し、試しながら臨む。ＹｏｕＴｕｂｅでコース紹介の映像を見て予習したといい「１０番は短いけどトリッキーで難しいみたい。映像だけで難しさは伝わりました」と明かした。

コースはロサンゼルス近郊にあり「ロサンゼルスの雰囲気を楽しみたい。ドジャースの試合？ 見に行くかもしれない」とほほえんだ。２４年は９位、昨年は４５位だったが、リビエラＣＣでのプレーは初めて。「どんなコースか分からないけど、楽しみ。まず予選通過して、いいゴルフをできることを目標に頑張ります」と意気込んだ。