【あす】ソ・イングク、横浜でのファンコンサート放送 日本デビュー11周年で甘い歌声も披露
Netflixシリーズ『マンスリー彼氏』に出演し話題となった、韓国の俳優ソ・イングク。2024年11月に横浜で開催されたファンコンサート『Heart UTOPIA』公演の模様が、24日（後7：45〜）CSホームドラマチャンネルで放送される。
【写真】白ニットに身を包み…日本のファンを魅了するソ・イングク
2024年9月にミニアルバム『SIGnature』をリリースしたソ・イングクが、11月に名古屋、神戸、横浜で開催したファンコンサートツアー「SEO IN GUK JAPAN FAN CONCERT TOUR 2024［HeartUTOPIA］」より、11月7日・パシフィコ横浜での公演の模様を放送。「空のかおり」をはじめ『SIGnature』からの楽曲を中心に、甘くセクシーな歌声を聴かせたソ・イングク。
今回は“ファンコンサート”のタイトル通り、ファンと一緒にゲームを楽しむなどの交流コーナーが盛りだくさんで、アットホームな雰囲気のコンサートとなった。日本デビュー11周年を迎え、ますます人気が高まるソ・イングクの魅力にたっぷり浸ることができるステージとなっている。
【写真】白ニットに身を包み…日本のファンを魅了するソ・イングク
2024年9月にミニアルバム『SIGnature』をリリースしたソ・イングクが、11月に名古屋、神戸、横浜で開催したファンコンサートツアー「SEO IN GUK JAPAN FAN CONCERT TOUR 2024［HeartUTOPIA］」より、11月7日・パシフィコ横浜での公演の模様を放送。「空のかおり」をはじめ『SIGnature』からの楽曲を中心に、甘くセクシーな歌声を聴かせたソ・イングク。
今回は“ファンコンサート”のタイトル通り、ファンと一緒にゲームを楽しむなどの交流コーナーが盛りだくさんで、アットホームな雰囲気のコンサートとなった。日本デビュー11周年を迎え、ますます人気が高まるソ・イングクの魅力にたっぷり浸ることができるステージとなっている。