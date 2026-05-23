高木菜那＆美帆、姉妹2ショット…首のメダルに衝撃「エグすぎるな」「絵面が強すぎ」
元スピードスケート選手の高木菜那（※高＝はしごだか、33）が22日、自身のインスタグラムを更新。妹で同じく元スピードスケート選手の高木美帆（※高＝はしごだか、32）との2ショットを公開した。
【写真】「絵面が強すぎ」ネット衝撃…首からメダルを掛けた高木菜那＆美帆
「あ！今日美帆の誕生日だ!!Happy Birthday!!」と妹の誕生日を祝福した菜那。「もう32歳とか…え!?平昌でメダル取った時、美帆23歳だったからもう少しで10年経つの!?早すぎる…笑」としみじみつづっていた。
そんな菜那と美帆の2ショット。シューズを手にした2人の首には複数のメダルが。菜那は平昌五輪の金メダルなど3個が。一方、日本女子最多五輪メダル数を誇る美帆には10個のメダルがずっしりと首からかけられていた。
この投稿に「コレクション凄すぎる」「これすごい写真だな」「メダルの数が規格外」「異次元過ぎるwww」「メダルの数エグすぎるな」「絵面が強すぎ」といったコメントが寄せられた。
【写真】「絵面が強すぎ」ネット衝撃…首からメダルを掛けた高木菜那＆美帆
「あ！今日美帆の誕生日だ!!Happy Birthday!!」と妹の誕生日を祝福した菜那。「もう32歳とか…え!?平昌でメダル取った時、美帆23歳だったからもう少しで10年経つの!?早すぎる…笑」としみじみつづっていた。
この投稿に「コレクション凄すぎる」「これすごい写真だな」「メダルの数が規格外」「異次元過ぎるwww」「メダルの数エグすぎるな」「絵面が強すぎ」といったコメントが寄せられた。