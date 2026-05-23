◇ナ・リーグ ブルワーズ5−1ドジャース（2026年5月22日 ミルウォーキー）

ブルワーズのウィリアム・コントレラス捕手（28）が22日（日本時間23日）、本拠でのドジャース戦に「3番・捕手」で先発出場。初回に4号先制3ランを放つなど、チームの4連勝に貢献した。

初回、先頭・チョウリオからの連打で無死一、二塁の好機をつくると、相手先発・ロブレスキの低めカットボールを狙って、先制3ランを放ちチームを勢いづけた。2回の第2打席でも右前打、7回の第3打席も中前打と3安打3打点の活躍を見せた。

マスクをかぶっても初回2死、一塁走者・大谷翔平が二盗を試みると、素早い送球を二塁に送りアウト。当初はセーフの判定だったが、チャレンジによるリプレー検証の結果、アウトに覆り相手に流れを渡さなかった。

大谷の盗塁を刺して、直後に先制3ランと捕手として完璧な試合運びを見せ、本塁打直後には普段より感情を表に出し「あれは本当に一瞬の出来事だった。数分の間に全部起こった感じだよ。捕手って、試合を眺めながら感情を整理するような時間はあまりないんだ。だから、あっという間だったね」と笑った。

その上で「もちろん興奮はしていたけど、その後はまたすぐ試合に集中し直したよ」と気持ちを切り替え、試合に臨んだと振り返った。

初回から攻守ともに最高の形でチームを勝利に導き「私はいつも、自分のベストな姿を見せるためにグラウンドに出ている。勝つために競い、チームの助けになることなら何でもやるつもりでプレーしている。だから特別に何かをやろうとしているわけじゃない。ただ、自分が出せる最高の力、最高の自分を出して、できることをやるだけなんだ」と胸を張った。