北斗晶、夫・佐々木健介と愛用するシューズを絶賛「軽くて幅が広くて外反母趾の私にピッタリ」

タレントの北斗晶が22日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介と愛用しているというシューズを紹介した。

この日、北斗は「ものすごい早朝からロケに出発」と明かし「パパ眠くて、髪をセットしてもらいながら寝てました」と佐々木の様子を写真とともに公開。銀座でのロケだったといい「お店がオープンする前にロケを終わらせなきゃ行けなかったから！！」と早朝からの撮影になった理由を説明した。

続けて、夫婦で履いているという「スケッチャーズ」のシューズを紹介。「スリッポンで、軽くて幅が広くて外反母趾の私にピッタリだし段広甲高のパパにもピッタリ」と利点を挙げ「これは…本当に最高」と絶賛した。

また「立ったまま靴が履けるし腰が痛い、膝が痛い、体がデカい私達夫婦にピッタリ」とコメント。あまりの履きやすさに、佐々木は「先日越谷レイクタウン（大きなショッピングモールです）のスケッチャーズまでわざわざ行って」新しいシューズを買い足したと明かした。

最後に「トラブルの多い脚なのでシューズだけは、お金をかけないと歩き方とかも悪くなるので」と述べ「北斗のおすすめのシューズでした」とつづり、ブログを締めくくった。