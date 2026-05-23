セリエAの今季MVPはディマルコ！ ポジション別の優秀選手らも発表
2025−26シーズンのセリエA最優秀選手に、インテルのイタリア代表DFフェデリコ・ディマルコが選ばれた。22日、セリエA公式サイトが発表した。
セリエAの年間最優秀選手は、トラッキングデータをもとにした高度な分析結果を基に決定される。統計データや技術的な出来事だけでなく、最適な動き、プレーの選択、そしてチームの技術的・身体的効率への貢献度など、パフォーマンスを客観的かつ質的に評価している。
ディマルコは今季のセリエAで6ゴール18アシストを記録し、インテルの2シーズンぶりスクデット獲得に大きく貢献。攻守両面で存在感を発揮し、世界屈指のウイングバックとしての評価を確立させた。
また、セリエAはポジションごとの最優秀選手や最優秀若手選手もMVPと同様の基準で選出。GKはミレ・スヴィラル（ローマ）、DFはマルコ・パレストラ（カリアリ）、MFはニコラス・パス（コモ）、FWはラウタロ・マルティネス（インテル）がそれぞれ選ばれた。“ライジングスター”（最優秀若手選手）にはFWケナン・ユルディズ（トルコ）が選出されている。
最優秀監督賞も同日に発表されており、就任1年目でリーグを制した“ネッラズーリ”のクリスティアン・キヴ監督が受賞した。
セリエAの年間最優秀選手は、トラッキングデータをもとにした高度な分析結果を基に決定される。統計データや技術的な出来事だけでなく、最適な動き、プレーの選択、そしてチームの技術的・身体的効率への貢献度など、パフォーマンスを客観的かつ質的に評価している。
また、セリエAはポジションごとの最優秀選手や最優秀若手選手もMVPと同様の基準で選出。GKはミレ・スヴィラル（ローマ）、DFはマルコ・パレストラ（カリアリ）、MFはニコラス・パス（コモ）、FWはラウタロ・マルティネス（インテル）がそれぞれ選ばれた。“ライジングスター”（最優秀若手選手）にはFWケナン・ユルディズ（トルコ）が選出されている。
最優秀監督賞も同日に発表されており、就任1年目でリーグを制した“ネッラズーリ”のクリスティアン・キヴ監督が受賞した。