「人生最高の経験だった」今季限りで退任のグアルディオラ監督。10年間を過ごしたマンCでの日々を振り返る「本当に満足している」
マンチェスター・シティは現地５月22日、ジョゼップ・グアルディオラ監督が今季限りで退任すると発表。シティ・フットボール・グループのグローバルアンバサダー就任も合わせて公表された。
現在55歳のスペイン人指揮官は、2016年７月にシティの監督に就任。６度のプレミアリーグ優勝やチャンピオンズリーグ制覇など、多くのタイトルをもたらした。
クラブの公式サイトによると、グアルディオラ監督は24日にホームで行なわれるプレミアリーグ最終節のアストン・ビラ戦を前にした記者会見で、次のように想いを語った。
「本当に満足している。適切な言葉が見つからない。満足、幸せ、そして誇りを感じている。人生最高の経験だったと言えるね。そうでなければ、10年間もここにはいなかっただろう。ここ数日だけでなく、長年に渡って寄せられた愛と情熱に対して、これ以上ないほど感謝している」
シティとは27年６月末まで契約を結んでいたが、１年早くチームを去る決断を下した。その理由を「ある日、突然『今こそ辞める時だ』と決めたわけではない。しばらく前から感じていたプロセスだ」と説明し、「クラブは私の決断を心から尊重してくれた」と明かした。
着任当初は３年契約だったが、気づけば長い歳月が経った。
「クラブと私、双方にとって居心地が良かったので、続けることができた。10年は長い時間だ。クラブには新しい監督と新たなエネルギーが必要だと思う。今いる素晴らしい選手たちとともに、彼らは新たな章を書き始めるだろう」
稀代の名将が残した功績は、これからも語り継がれるはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現在55歳のスペイン人指揮官は、2016年７月にシティの監督に就任。６度のプレミアリーグ優勝やチャンピオンズリーグ制覇など、多くのタイトルをもたらした。
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「本当に満足している。適切な言葉が見つからない。満足、幸せ、そして誇りを感じている。人生最高の経験だったと言えるね。そうでなければ、10年間もここにはいなかっただろう。ここ数日だけでなく、長年に渡って寄せられた愛と情熱に対して、これ以上ないほど感謝している」
着任当初は３年契約だったが、気づけば長い歳月が経った。
「クラブと私、双方にとって居心地が良かったので、続けることができた。10年は長い時間だ。クラブには新しい監督と新たなエネルギーが必要だと思う。今いる素晴らしい選手たちとともに、彼らは新たな章を書き始めるだろう」
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