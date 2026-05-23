「人生最高の経験だった」今季限りで退任のグアルディオラ監督。10年間を過ごしたマンCでの日々を振り返る「本当に満足している」

「人生最高の経験だった」今季限りで退任のグアルディオラ監督。10年間を過ごしたマンCでの日々を振り返る「本当に満足している」