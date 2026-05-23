【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは懐かしい遊び
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、服選びの際にチェックする大切な基準、感情や気迫を伝える力強い響き、そして子どもたちの成長を支えてきた定番の玩具という、ジャンルの異なる3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
き□□
お□□び
□□うま
ヒント：服の襟の付け根から裾までの長さ。感情が高ぶったときや勢いをつけるときに発する大きな声。そして、2本の棒に足場をつけ、それに乗って歩く昔ながらの遊びを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「たけ」を入れると、次のようになります。
きたけ（着丈）
おたけび（雄叫び）
たけうま（竹馬）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、自分にぴったりの装いを選ぶための服飾の指標、内なる情熱や野生的な響きを感じさせる力強い声、そしてバランス感覚を養う伝統的な子供の遊びを組み合わせました。共通する「たけ」という響きが、毎日の生活に密着した身だしなみのシーンから、感情をダイナミックに表現する言葉、さらにどこか懐かしい風景まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは, 複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、服選びの際にチェックする大切な基準、感情や気迫を伝える力強い響き、そして子どもたちの成長を支えてきた定番の玩具という、ジャンルの異なる3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
お□□び
□□うま
ヒント：服の襟の付け根から裾までの長さ。感情が高ぶったときや勢いをつけるときに発する大きな声。そして、2本の棒に足場をつけ、それに乗って歩く昔ながらの遊びを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：たけ正解は「たけ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たけ」を入れると、次のようになります。
きたけ（着丈）
おたけび（雄叫び）
たけうま（竹馬）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、自分にぴったりの装いを選ぶための服飾の指標、内なる情熱や野生的な響きを感じさせる力強い声、そしてバランス感覚を養う伝統的な子供の遊びを組み合わせました。共通する「たけ」という響きが、毎日の生活に密着した身だしなみのシーンから、感情をダイナミックに表現する言葉、さらにどこか懐かしい風景まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは, 複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)