お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統（53）が22日深夜放送のTBSラジオ「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1・00）に出演。

この日はゲストに俳優業で活躍する野呂佳代が登場。バラエティーではたびたび共演してきた2人だが、設楽は最近の共演で感じたことがあると語りだした。

「『ジョブチューン』に来たとき、前の野呂との絡みと全体の空気が違う」と回顧。「これは良いことだよ」と前置きして「野呂に対してみんな待つようになった」と話した。

「やっぱ一目置かれたりとか、例えば分かりやすく言うと、デカい大会のタイトル取るとか」といった芸人やタレントは「そういう人がしゃべろうとしたときに、周りが1回その人に対して待つ」と説明。「前だったら“あの…”とか言った時とかに消してた、いわゆる雑多のモブみたいな。“あの…”って言った瞬間にみんながこうなる（注目する）」とバラエティー独特の空気感があると明かす。

前回のバラエティー共演で実際に「環境が変わってる」と感じたといい「そういう女優さんの仕事を重ねることでバラエティーのポジションも変わったわけ」と補足。「野呂なんか面白いこと言うのかな？みたいな空気でみんなやってるから。今までよりやりやすくなったと思うし変わったんだよ…そういうところを勝ち取ったんだよ」と伝えた。