“無料の廃品回収”を頼んだら、結局「高額請求」されガッカリ…夫に「タダで回収して儲かるわけない」と言われましたが、無料の場合“悪質な業者”の可能性があるのですか？ 注意点を解説

無料の廃品回収業者はどうやってもうけている？

いつの間にかポストに入っている「不用品○月○日玄関先に置いておけば無料で回収します」というチラシですが、怪しくはないのでしょうか。

通常、粗大ゴミを捨てる際にはお金がかかります。しかし、廃品回収業者のチラシに「壊れていてもOK」「無料で引き取り」と記載があると、何か裏があるのではないかと考えてしまうのは当然でしょう。

無料の廃品回収業者は、回収した自転車やエアコン、家電などに含まれる、アルミや銅などの金属を売って利益を出しています。また、そのままや修理して使えそうなものは、国内や海外に売却して利益を得ています。

国内で売れなさそうなものでも、海外市場では需要があるケースも珍しくありません。そのため、輸出ルートを持つ業者にとっては、回収した不用品は十分な利益源になっています。



廃品回収でのトラブル事例

使い方によっては便利な廃品回収業者ですが、実はトラブルも少なくありません。チラシでは無料と書いていても、あとから高額な金額を請求されるケースがあります。独立行政法人国民生活センターに報告された、廃品回収業者のトラブルの一例は次のとおりです。



・作業後に高額な料金を請求された

・事前の説明と異なる料金を請求された

・説明に納得できずに断ったらキャンセル料を請求された

・軽トラ1台分の不用品しかないのに2台分請求された



こうしたトラブルは、無料回収の業者に限るわけではなく、料金がかかる廃品回収業者でも発生することはありますが、いずれも違法に回収をおこなっている業者の可能性は高いでしょう。

一般家庭から出る廃品回収サービスをおこなうためには、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物処理業の許可が必要です。しかし、実際には許可を持たずに営業している業者が存在します。

無許可の業者に依頼してしまうと、不法投棄や個人情報が入っている機器の不正転売などにつながるおそれもあるため、注意が必要です。環境省では、無許可の廃品回収業者を利用しないよう注意喚起をしており、正規の業者かどうかを見極める必要があります。



無許可の業者を避けるための対策

それでは、無許可の業者を見極めるには、どうしたらよいのでしょうか。廃品回収業者を利用する際は、以下の点を確認してください。



・会社名、住所、固定電話の番号が明記されているか

・料金体系、追加料金が明確か

・一般廃棄物処理業の許可があるか

・ネット上の口コミはよいか



反対に、詳しい説明がなく、なんでも無料と宣伝している業者であれば、慎重に判断したほうがよいでしょう。粗大ゴミの場合は、お金はかかるものの、自治体の回収を利用すれば安心です。まだ利用できるものであれば、フリマアプリで売却する選択肢もあります。

とはいえ、運んだり売ったりする手間がかかるため、無料の廃品回収業者を利用したいときもあるでしょう。廃品回収業者を選ぶ際は、上記の点をチェックして、優良な業者なのかを見極めてください。



まとめ

自宅のポストに入れられている「無料の廃品回収のチラシ」は、正規の業者の可能性もあれば、無許可の業者のケースも考えられます。利用する前には、一般廃棄物処理業の許可があるか、ネット上の口コミがどうかなどを確認しましょう。

優良な廃品回収業者は、回収した家電などを金属として売ったり、国内外に売却したりして利益を得ています。無料だからといってすべて悪質な業者とは限らないため、利用する前によく確認してください。



出典

独立行政法人国民生活センター 不用品回収サービスのトラブル－市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意！－

執筆者 : 藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士