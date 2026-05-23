「走行距離10万キロ」の中古車を“30万円”で買いたい！ 妻は「修理代が高くて損になる」と言いますが、初期費用も節約できて得ですよね？“安物買いの銭失い”を防ぐポイントとは

30万円で買える激安中古車のメリットとは？

まずは、家族を説得するための材料にもなる「激安中古車を選ぶメリット」を整理しましょう。最大の魅力は、なんといっても「初期費用の圧倒的な安さ」です。

新車や状態の良い中古車を購入しようとすれば、まとまったお金が必要になり、多くの場合マイカーローンを組むことになります。しかし、30万円であれば貯金の範囲内で一括購入できる家庭も多く、毎月のローン返済という固定費を抱えずに済みます。

また、走行距離が10万キロを超えている車は市場価値が大きく下がるため、新車時には手が届かなかった上級グレードの車や、広々としたミニバンなどを格安で手に入れられる可能性があります。「ローンを組まずに家計への負担を抑えられる」という点は、大きなメリットと言えるでしょう。



要注意！ 10万キロ超えで発生しやすい高額修理のリスク

初期費用が安く済む一方で、忘れてはいけないのが購入後の「修理代」です。車の部品は消耗品が多く、走行距離が10万キロ前後になると寿命を迎える部品が増えてきます。代表的なものと、その費用目安を見てみましょう。



タイミングベルトの交換（約5万～10万円）

タイミングベルトは、エンジンの動きを制御する重要な部品です。最近の車は交換不要な金属チェーンが主流ですが、価格の安い少し古い車種ではゴム製のタイミングベルトが使われていることが多く、10万キロ程度での交換が推奨されています。

切れると最悪の場合エンジンが壊れるため必須のメンテナンスですが、工賃を含めると5万～10万円ほどの費用がかかります。



オルタネーター（発電機）の故障（約5万～10万円）

車の中で電気を作るオルタネーターも、10万キロ前後で寿命を迎えることが多い部品です。これが故障するとバッテリーが上がり、走行中に車が止まってしまう危険性があります。交換には新品やリビルト品（再生品）を含め、5万～10万円程度の費用がかかります。

これ以外にも、ウォーターポンプや足回りのサスペンションなど、劣化が進んだ部品をまとめて交換すると、修理代だけで10万～30万円を超えるケースも少なくありません。



本当の維持費シミュレーション！ 逆に大損する？

では、車両価格30万円で購入した直後に、上記のような部品交換が必要になった場合をシミュレーションしてみましょう。



・車両価格：30万円

・諸経費（登録費用など）：約10万円

・購入後1年以内の修理や部品交換代：約15万～20万円

・合計：約55万～60万円

総額で見ると、最初の1年間で「約60万円」の出費になる可能性があります。もし、最初から総額60万円で走行距離が少なく、当面は修理が必要ない状態の良い中古車を購入していれば、突然の出費に慌てたり、修理工場に何度も足を運んだりする手間はかからなかったかもしれません。

つまり、購入時の価格だけで判断すると、想定外の出費が重なり「大損」とまではいかなくとも、結果的に「安物買いの銭失い」になる事態に陥りやすいのです。



まとめ

走行距離10万キロで30万円の中古車は、初期費用を抑えられる魅力的な選択肢ですが、修理代のリスクを甘く見ると後悔することになります。妻が心配する「修理代でかえって高くつくのではないか」という懸念は、非常に現実的で的を射ているといえます。

妻を説得し、夫婦で納得のいく買い物をするためには、「タイミングベルトは交換済みか」「整備記録簿が残っており定期的に点検されているか」を必ず販売店で確認しましょう。「とにかく安いから買う」のではなく、購入後の維持費も含めたトータルコストで判断する姿勢を見せることが大切です。

執筆者 : 高橋祐太

2級ファイナンシャルプランナー技能士