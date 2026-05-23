◆米大リーグ ジャイアンツ４―９ホワイトソックス（２２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ジャイアンツ戦に「２番・一塁」で先発出場。３打数１安打３打点、２四死球２得点の活躍でチームの連敗阻止に大きく貢献した。昨季まで３年連続１００敗以上のホ軍は貯金２とした。

村上は４回無死一塁の第２打席でメジャー移籍後初の死球を受けると、打者一巡で回ってきた２死満塁の第３打席では走者一掃の３点二塁打をマークした。２ストライクからの３球目、左腕ボルッキーの外角スライダーを逆らわずに左翼線にはじき返し、一塁走者まで一気にホームにかえした。村上の満塁での成績は３打数２安打の打率６割６分７厘、１本塁打、７打点となった。４月１７日（同１８日）の敵地・アスレチックス戦では６号グランドスラムを放っていた村神様。再び勝負強さを見せつけ、３６打点はリーグ単独３位に浮上した。一挙９得点のビッグイニングの主役となり、打点リーグトップのアランダ（レイズ）には２差。１７本塁打はリーグトップのルーキーが旋風を起こし続けている。

５点リードの８回２死二塁の第５打席ではメジャーで流行中の“上裸軍団”が出現。村上には敵地ながら声援が送られたが、冷静にボールを見極めて今季４０四球目を選んだ。５試合ノーアーチとなった村上だが、その間も計６安打４打点。打率もこの日で２割４分６厘まで上昇した。

現地放送局による試合後の村上のインタビューは以下の通り。

―前カードの敵地・マリナーズ戦から何が変わった

「相手のミスというか四球から攻められたことが一番良かったかなと思います」

―メジャー初死球も

「いや、できれば当たりたくないですけど、たまには自分の体を犠牲にしてチームの勝ちに貢献できればなと思います」

―アントナッチの１イニング２死球は球団史上初

「アイツよけないんで。気合入ってるっす（笑）」

―マーティンがリーグ最多に並ぶ７勝目

「テンポもいいですし、守っていてすごく守りやすいですし。本当にチーム一丸という言葉がホワイトソックスは似合うチームだと思うので。またこれを続けていきたいと思います」

―ありがとうございました

「サンキュー。キープゴーイング！」