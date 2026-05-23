９か月ぶりのレースとなった良血馬が惜しくも初勝利をつかめなかった。５月２３日に行われた新潟７Ｒ・３歳未勝利（芝２４００メートル＝１６頭立て）は、２番人気に支持されたチェルヴァーラ（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父エピファネイア）が２着惜敗。期待馬の敗戦にＳＮＳ上では、様々な反応が見られた。

長期休養明けでプラス１２キロでゲートインすると、小沢大仁騎手を背に１１番枠からまずまずのスタート。道中は中団を進み、３コーナーから進出。４番手で迎えた直線では馬場の真ん中から一度は抜け出したかに見えたが、最後は勝ち馬のパーヴォ（牡３歳、栗東・吉田直弘厩舎、父ゴールドシップ）に首差、差されてしまった。勝ちタイムは２分２７秒７。

同馬は２４年のオークス、秋華賞を制したチェルヴィニアの弟という良血で、サンデーレーシングで総額１億２０００万円（１口３００万円）で募集された期待馬。昨年７月にデビュー戦は１番人気に支持されたが３着に終わると、８月の未勝利でも１番人気で３着。その後、トウ骨の遠位端骨折が判明したために手術を行い、今回が復活戦だった。

チェルヴァーラの敗戦にＳＮＳでは「去年の８月からの長期休養明け＋１２キロで惜しくも２着も、３戦目で全て出遅れて３戦全て馬券内って多分出遅れ癖さえ治れば化け物になると思う」「３着→３着だったところで最高着順更新！でもここまで行ったら勝ち切りたかったよな。新潟は合ってそうだし、また夏にでもおいで。待ってるよ」「久しぶりのレース惜しかった」「惜しかった！あの走りならすぐ勝てる！長い距離のほうが追走しやすい。骨折もあったが上手く成長している」「次こそは」「休養明け＋１２kgでこの末脚を見せてくれたので、次は勝てるでしょ」「パーヴォに目標にされてしまった」「長期休養明けでようやったけど勝ちきれずかぁ」などのコメントが寄せられている。