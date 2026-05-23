◆春季近畿大会 ▽１回戦 立命館宇治１１―９履正社（２３日、わかさスタジアム京都）

開幕戦は、立命館宇治（京都２位）が履正社（大阪）に逆転勝ちし、２０１１年以来、１５年ぶりに勝利した。「５番・一塁」で先発した東慶太（３年）が４安打５打点で打線を引っ張った。２年生以下がベンチ入り１２人のチームで「おんぶにだっこ。２年生に負担はかけられない」と奮起した。

０―３の４回１死満塁、右中間に同点の３点二塁打を放つと、４―７の６回１死では２試合連続のソロを右越えに運んだ。７回は１点差にして、なおも１死満塁で左前に同点打。三塁打が出ればサイクル安打という８回２死では、右翼線二塁打をマークした。三塁を狙えそうな当たりだったが、「（サイクル安打の）意識はなかった。打ってチャンスメイク」と、１８８センチ、９５キロの“欲張らないクン”は勝利に徹した。「チャンスに強くないので、投手との勝負に集中した」ことが好結果につながった。

７回に打者１２人で６得点を挙げるなど、１６安打で１１得点。２０安打を浴びながらも、２度の３点差をはね返した。東は「勝つ気はあったけど、勝てるとは思っていなかった」と、履正社撃破をかみしめた。