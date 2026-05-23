OUR WACOAL×beautiful people初コラボ♡構造美が映える新感覚ウェア登場

ワコール発のファッションブランド「OUR WACOAL」と、独創的なデザインで人気を集める「beautiful people」が初のコラボレーションを実現♡“下着の構造を見せる”という新しい発想から生まれたカップインウェアが、2026年5月29日（金）より発売されます。ファッション性と快適な着心地を両立した、感性を刺激する特別なコレクションに注目です。

構造美を楽しむ新デザイン

今回のコラボレーションでは、「beautiful people」ならではのパターンメイキングと、「OUR WACOAL」が培ってきたインナーウェア技術を融合。

通常は内側に隠れるカップ構造や縫製仕様をあえて見せることで、“構造そのものをデザインに昇華する”革新的なアイテムが完成しました。

タンクトップ、フルカップ、3/4カップなど異なるカットラインを組み合わせた独創的な構造もポイント。

さらに、伸縮性の高いパワーメッシュ素材を採用し、透け感を活かしたスタイリッシュな表情と、ここちよいフィット感を両立しています♪

ファッションアイテムとして一枚で着映えしながら、快適に着用できる絶妙なバランス感覚は、両ブランドならではの魅力です。

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カップインタンクトップをチェック

［カップインタンクトップ］



価格：17,600円（税込）

ブラックカラーはオールブラックで統一し、ウエスト部分にはパワーメッシュの透け感を取り入れたモードなデザイン。シャープで洗練された印象を演出してくれます。

サイズ：S／M／L（カラー：BL）

［カップインタンクトップ］



価格：19,800円（税込）

ブルーとベージュは、パワーメッシュ部分にチェック柄プリントを施したデザイン。インナーウェアの概念を超えた存在感があり、シンプルなボトムと合わせるだけでもおしゃれに決まります♡

どちらも「beautiful people」が一から型をデザインした特別仕様で、「OUR WACOAL」のカップ機能を掛け合わせることで、一枚で安心して着用できる仕上がりになっています。

サイズ：S／M／L（カラー：BU／BE）

透け感を楽しむドレスにも注目

［カップインドレス］



価格：71,500円（税込）

ドレスは、透け感を活かしたレイヤード風デザインが魅力。

インナーパンツ部分には透けないストレッチ素材を使用し、ウエスト周りはパワーメッシュを二重にすることで、肌見せのバランスを絶妙に調整しています。

一枚でさらりと着こなせるデザインながら、細部にはインナーウェア技術がしっかり活かされており、ファッション性と実用性を兼ね備えた一着。カラーごとに異なる印象を楽しめるのも魅力です。

サイズ：S／M（カラー：BL／BU／BE）

新しい“魅せるインナー”体験を♡

「OUR WACOAL」と「beautiful people」が生み出した今回のコラボレーションは、下着と洋服の境界を超える新しい提案。

構造を見せる大胆なデザインと、ワコールならではの快適な着用感が融合したアイテムは、毎日のファッションをもっと自由に楽しませてくれそうです♪

自分らしいスタイルを楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください。