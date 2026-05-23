＜速報＞国内女子は午前組が終了 首位はプレー中の菅楓華と藤本愛菜、女王・佐久間朱莉は1差で追走
＜ブリヂストンレディス 3日目◇23日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞国内女子ツアーは第2ラウンドが進行しており、午前組の全員がホールアウトした。前日は雨で中止となり54ホール短縮競技に。きょうの第2ラウンド終了後に予選カットが行われ、あす24日（日）に決勝ラウンドが行われる。
【写真】雰囲気ガラリ？ 前日中止でコースを後にする選手たち
午前組の最上位は首位と2打差の12位から出た全美貞。4バーディ・4ボギーの「72」で回り、トータル2アンダー・5位タイでホールアウトしている。 上位勢は午後組でプレーをしている。首位には今季2勝目を狙う菅楓華とルーキーの藤本愛菜がトータル5アンダー。1打差2位には昨季女王で大会連覇を狙う佐久間朱莉と入谷響が並んでいる。 2週連続優勝のかかる桑木志帆はトータル1アンダー・11位タイでフロントナインをプレー中。 米ツアーを主戦場にしブリヂストンと契約する古江彩佳はトータルイーブンパー・20位タイ、同じく馬場咲希はトータル8オーバー・102位タイとなっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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