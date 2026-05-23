『逃げ恥』『仮面ライダーウィザード』出演の高山侑子、離婚したことを報告「たくさん話し合いを重ね…」
俳優の高山侑子（33）が23日、自身のインスタグラムを更新し、離婚したことを報告した。
高山は「いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様」に宛てた文書を投稿。「私事で恐縮ではありますが、このたび離婚をしましたことをご報告させていただきます」と報告した。
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「たくさん話し合いを重ね、これからはそれぞれの道を歩むことを決断しました」と経緯を伝え、「プライベートなことなので詳細は控えさせていただきますが、今後とも温かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけた。
高山は、1992年10月13日生まれ、新潟県出身。2007年、TBS日曜劇場 『パパとムスメの7日間』で俳優し、08年『空へ‐救いの翼 RESCUE WING-』で映画初主演、主な出演作にNHK『ふたつのスピカ』、『仮面ライダーウィザード』『探偵の探偵』など。『逃げるは恥だが役に立つ』では主人公・みくり（新垣結衣）の義姉嫁役を演じ話題となった。プライベートでは、2019年11月に自身のインスタグラムで、結婚したことを報告していた。
高山は「いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様」に宛てた文書を投稿。「私事で恐縮ではありますが、このたび離婚をしましたことをご報告させていただきます」と報告した。
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「たくさん話し合いを重ね、これからはそれぞれの道を歩むことを決断しました」と経緯を伝え、「プライベートなことなので詳細は控えさせていただきますが、今後とも温かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけた。