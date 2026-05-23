21日、イスラエルでの拘束を経てイタリアの空港に到着したガザ支援船団の活動家たち/Remo Casilli/Reuters via CNN Newsource

（CNN）パレスチナ自治区ガザ地区へ向かう途中でイスラエル軍に拿捕（だほ）された人道支援船団に乗船していた活動家らが、拘束中に殴打、拷問、性的暴力を受けたと訴えている。

ガザ地区の住民への食料、医薬品、人道支援物資を積んだ「グローバル・スムード船団」は乗員428人でトルコを出港後、数日にわたって航行を阻止され、最終的に19日に拿捕された。

一行は拘束後、トルコへ送還された。彼らが受けたとされる虐待行為は既に国際的な非難を招いている。

船団の活動家らを代表するイスラエルの人権団体アダラはCNNに対し、弁護士らが参加者の証言を記録したと述べた。参加者らはスタンガンやゴム弾で攻撃され、骨折の疑いのあるほどの殴打を受けたと証言している。また船団の声明によると、活動家らは性的暴力を受け、「複数のレイプ」などの被害も報告されている。

一方イスラエル刑務所当局はCNNに対し、「提起された疑惑は虚偽であり、全く事実に基づかない」と主張。拘束施設は「法に則って運営している」と述べた。

これに対し、アダラで国際的な弁護活動に携わるミリアム・アゼム氏は告発を擁護。「アダラが船団に参加する活動家を支援してきた過去10年間で、これほど深刻な暴力と襲撃に遭遇したのは初めてだ」とCNNに語った。

オーストラリアの映画監督で活動家のジュリエット・ラモント氏はCNNに対し、輸送用コンテナの中で5人の男に殴打され、性的暴行を受けたと明かした。同氏は当該のコンテナが積まれた船をイスラエルの「刑務所船」と呼んだ。

21日、ラモント氏はイスラエル刑務所当局から支給された灰色の囚人服を着たままイスタンブール空港で記者団の取材に応じた。同氏によれば活動家たちは「執拗（しつよう）で計画的な暴力キャンペーン」の標的にされている。こうしたキャンペーンの目的は、活動家が二度とイスラエルに戻ってこられないようにすることにあると、同氏はみている。

「彼らは私たちの骨を折ったかもしれないが、私たちの魂を折ることはできなかった」（ラモント氏）

イスラエル刑務所当局は「すべての囚人および被拘束者は法律に基づき、基本的人権を十分に尊重され、専門的かつ訓練を受けた刑務所職員の監督下で収容されている」と述べた。その上で「適切な法的・公式ルートを通じて提起された具体的な苦情や申し立てがあれば、関係当局が適用される手続きに従って調査する」と付け加えた。

ドイツは自国民数人が負傷したと発表。一部の告発は「深刻」な内容だと述べたが、詳細は明らかにしなかった。ロイター通信が報じた。またイタリアの法曹関係者によると、同国の検察当局は誘拐や性的暴行を含む可能性のある犯罪について捜査しているという。カナダのアナンド外相も22日、「イスラエルで拘束されたカナダ人に対する恐ろしい虐待」について、詳細を記した情報を受け取ったと明らかにした。同氏は「イスラエルにおけるカナダ人に対する重大な虐待を断固として非難する」とした上で、虐待に関与した者は責任を問われるべきだとの見解を示した。

今回の疑惑は、イスラエルのイタマル・ベングビール国家安全保障相に対する国際的な批判が高まる中で浮上した。極右として知られるベングビール氏は20日、拘束された船団の活動家たちを嘲笑する動画を自身のX（旧ツイッター）のアカウントに投稿した。動画の中で同氏はイスラエル国旗を掲げ、両手を後ろ手に縛られて地面にひざまずかされている活動家たちを「テロ支援者」と罵倒していた。