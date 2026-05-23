「ジャイアンツ４−９ホワイトソックス」（２２日、サンフランシスコ）

ホワイトソックスが四回に一挙９得点のビッグイニングを作り、ジャイアンツに快勝。再び貯金を今季最多タイの「２」に戻した。「２番・一塁」で先発出場した村上宗隆内野手は走者一掃の３点二塁打を放つなど、３打数１安打３打点、２四死球で勝利に貢献した。

試合が動いたのは０−０の四回だった。無死一塁で迎えた村上の第２打席。カウント１−１からワンバウンドした内角スライダーが左足をかすめた。村上はすぐに当たったことを球審に訴え、死球のコール。だがジャイアンツベンチは異例のチャレンジを敢行した。

確信の村上は一塁に歩き、ベース上で動じず。リプレー検証の結果、判定通り死球で好機を拡大した。その後、打線がつながり５点リードでなおも２死満塁の状況から村上が第３打席へ。追い込まれながらも外角球をきれいに左翼線へ流し打ち、走者一掃となる３点二塁打でリードを８点に広げた。

最終的に１イニング９得点のビッグイニングを作ってジャイアンツ打線を突き放したホワイトソックス。村上は第５打席でも四球を選ぶなど、多量リードの中でも１打席、１打席をしっかりと消化していった。これで今季３６打点となり、打点ランキングトップのレイズ・アランダまで２打点差。現在、本塁打王争いではヤンキースのジャッジ、ライス、ツインズのバクストンに１本差をつけてトップに立っており、２冠も視野に入ってきた。

ホワイトソックスはこれで貯金を「２」に戻した。ア・リーグ中地区では首位・ガーディアンズが破竹の７連勝を決めており、その差は３・５ゲーム差と広がっているが、粘り強く追走していく。