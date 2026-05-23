将棋の伊藤匠叡王（王座、23）に斎藤慎太郎八段（33）が挑戦する第11期叡王戦五番勝負第4局が5月23日、大阪府泉佐野市の「犬鳴山温泉 み奈美亭」で行われている。12時30分に昼食休憩に入った両者には、地元・泉佐野市の魅力が詰まった「勝負メシ」が提供され、その豪華な内容に解説棋士やファンから大きなどよめきが起こった。

【映像】飯テロ？大ボリュームの勝負メシ（実際の映像）

防衛と3連覇を目指す伊藤匠叡王は、「泉州産ねぎすじコン焼きと豚角煮膳」に「緑茶」を注文した。鉄板いっぱいに広がる粉ものに、たっぷりのネギと豚角煮がセットになったスタミナ満点の一品。この食欲をそそるビジュアルに、ファンからは「お好み焼きランチはいいぞ・・」「ネギの量ハンパないなｗ」「こちらもビールが欲しいですね」とたまらないといった声が相次いだ。

一方、フルセットへ望みをつなぎたい斎藤慎太郎八段は、「犬鳴ポークの炙りカレー」「さばサンド」、そして午前のおやつで伊藤叡王も頼んだ「泉佐野産いちごのスムージー」という驚きの組み合わせをオーダーだった。

カレーは泉州名物の犬鳴ポークをじっくりと煮込み、地元野菜や泉佐野産の新米を合わせた贅沢な一皿だ。さらにセットとなった「さばサンド」は、泉州玉ねぎのマリネとサバ缶を使用し、レモンを効かせたさっぱりとした味わいが特徴。このこだわりのチョイスに、視聴者も「この取り合わせは良いね」「鯖サンドうまそうすぎる」「おー野菜たっぷりやがな」と大絶賛だった。

今回の勝負メシは、開催地である泉佐野市が市内飲食店から公募した特製メニュー。「実店舗が市内にあること」や「品名に泉佐野らしさが入っていること」などの条件をクリアした、地元愛と工夫が凝らされた逸品ばかりだ。

次々と映し出される魅力的な料理の数々に、ABEMAで解説を務める高橋佑二郎四段（26）も「大ボリュームじゃないですか！」「羨ましいな…」と身を乗り出して大興奮。お昼どきの視聴者のお腹を大いに刺激したようで、コメント欄には「昼飯食った後に飯テロ食らった」「すごいな、ボリューム」「美味しそーー」といった声が殺到し、盤外の「勝負メシ」でも大きな盛り上がりを見せていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）