開催：2026.5.23

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 2 - 3 [ロッキーズ]

MLBの試合が23日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとロッキーズが対戦した。

Dバックスの先発投手はマイク・ソロカ、対するロッキーズの先発投手は菅野智之で試合は開始した。

2回裏、6番 ルルデス・グリエル 8球目を打ってセンターへの犠牲フライでDバックス得点 ARI 1-0 COL

4回裏、6番 ルルデス・グリエル 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 2-0 COL

5回表、1番 ジェイコブ・マッカーシー 3球目を打ってライトへの犠牲フライでロッキーズ得点 ARI 2-1 COL

8回表、3番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 ARI 2-2 COL

9回表、9番 チャド・スティーブンス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 ARI 2-3 COL

試合は2対3でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズのアントニオ・センザテーラで、ここまで4勝0敗3S。負け投手はDバックスのライアン・トンプソンで、ここまで2勝1敗0S。

なお、ロッキーズの菅野智之はこの試合で6.2回を投げ、6安打、2失点、3奪三振、防御率は3.86となっている。

ここまでDバックスは26勝24敗で4.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位。一方ロッキーズは20勝32敗で11.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-23 14:00:36 更新