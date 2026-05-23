開催：2026.5.23

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 4 - 9 [Wソックス]

MLBの試合が23日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとWソックスが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はトレバー・マクドナルド、対するWソックスの先発投手はデービス・マーティンで試合は開始した。

4回表、5番 チェース・マイドロス カウント3-1から押し出しの四球でWソックス得点 SF 0-1 CWS、6番 アンドルー・ベニンテンディ 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 SF 0-3 CWS、7番 エドガー・ケーロ 5球目を打ってセカンドゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでWソックス得点 SF 0-4 CWS、9番 デレク・ヒル 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでWソックス得点 SF 0-5 CWS、2番 村上宗隆 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 SF 0-8 CWS、さらにショートが悪送球でWソックス得点 SF 0-9 CWS

5回裏、1番 ウィリー・アダメス 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでジャイアンツ得点 SF 1-9 CWS、2番 ルイス・アラエス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 2-9 CWS、3番 ケイシー・シュミット 5球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでジャイアンツ得点 SF 3-9 CWS

6回裏、7番 ヘスス・ロドリゲス 2球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでジャイアンツ得点 SF 4-9 CWS

試合は4対9でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのデービス・マーティンで、ここまで7勝1敗0S。負け投手はジャイアンツのトレバー・マクドナルドで、ここまで2勝1敗0S。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で3打数、1安打、3打点、打率は.246となっている。

ここまでジャイアンツは20勝31敗で11.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位。一方Wソックスは26勝24敗で3.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-23 14:06:21 更新